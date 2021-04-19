اندلاع حريق هائل في جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا

اندلع حريق هائل على منحدرات جبل "تيبل ماونتن" الشهير المطل على مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأجلت السلطات في جنوب أفريقيا، على إجلاء الطلاب من حرم جامعة كيب تاون، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقام موظفو دعم خدمات الطوارئ، بإجلاء جميع الطلاب من حرمها الجامعي، وذلك بسبب اندلاع الحريق في حديقة تيبل ماونتين الوطنية".

واشتعلت النيران، في بعض مباني الحرم الجامعي، كما احترقت طاحونة هواء تاريخية قريبة.

وقالت تشارلوت باول الناطقة باسم مركز إدارة مخاطر الكوارث بالمدينة، في بيان، إنه تم تحذير السكان لتوخي الحذر.

وأضافت الناطقة باسم المركز: "في هذه المرحلة لا يوجد سبب للإخلاء، لكننا نطلب من السكان الالتزام بما يلي: إغلاق جميع النوافذ لمنع دخول الدخان وخفض الحرارة، والقيام برش الحدائق باستخدام خرطوم مياه أو نظام ري".