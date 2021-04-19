



"نوح" اللص الذي يبحث عنه الشيمي ورجالته.. "لو فاتتك" اعرف احداث الحلقة السادسة من مسلسل النمر 2021 لمحمد إمام (مسلسلات رمضان 2021)





كشفت الحلقة السادسة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام والذى يذاع على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع، عن اللص الذى كان يبحث عنه الشيمى "محمد رياض" وجند عامر العقاد "أحمد عبد الله محمود" حتى يستطيع أن يعرف من الشخص الذى سرق الألماظ من الخزنة، وبدا عامر العقاد بالفعل البحث وراء كل شخص فى دائرة الشيمى وكانت شكوكه ذاهبة لعلى " محمد مهران " إبن شمس " نرمين الفقى "، و خالد " مؤمن نور " إبن الشيمى نفسه .

وأثناء مراقبة عامر العقاد كاميرات المراقبة لمحلات الذهب فى الحاره ، أكتشف أن كاميرا محل عنتر الحلق " بيومى فؤاد " قد توقفت فجأة ، فأدرك أن هناك محاولة سرقة المحل فنزل على الفور وبدأ ينده على رجال الحارة وعندما سمع اللص الأصوات تتكاثر فر هاربا من المحل .

بدأ الرجال يركضون وراءه بسرعة ، ولكن لم يستطيعون الحاق به حيث فر متسلقا الحائط ولم يستطع أحدًا منه فعل ذلك ، وإذا باللص يدخل منزل نوح " محمد إمام " ليكشف عن وجه بعدما وضع الذهب الذى سرقه على السرير ونكتشف أن اللص هو محمد إمام ."، فهل كل ماحدث كان من تدبيره وهو لم يفقد الذاكره كما أدعى ، أم أن هناك سبب أخر لفعل ذلك ، هذا ماستكشفه الحلقات القادمة .

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.



