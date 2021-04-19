مستشار الرئيس: مصر في المرحلة الثالثة من وباء كورونا (فيديو)







وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر سوف تكون قاعدة مساهمة في إنتاج اللقاحات للدول الصديقة والدول الأفريقية، مضيفا أن أزمة كورونا أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن وجود كيانات علمية وصحية وبشرية تخدم القطاع الطبي يعتبر ضرورة قومية.



وأضاف أن مصر تعاملت بحرفية شديدة مع جائحة كورونا، وأثبتت نجاحا، معلقا: "نحن في مرحلة ثالثة من هذا الوباء ونحتاج أن نتعاون ونتكامل للحد من انتشار هذا الفيروس".



ولفت إلى أن الفيروس مازال منتشرا ويصيب المواطنين، ولابد من التعامل بحذر شديد للحد من انتشاره، منوها بأنهم يعملون على توفير الأكسجين لكافة المستشفيات على مستوى المحافظات.



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه لن يكون هناك أي عوائق مالية تحد من عملية مواجهة فيروس كورونا، وإنتاج اللقاحات في مصر.