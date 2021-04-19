نتنياهو: أطالب بينيت وساعر بالانضمام لتشكيل الحكومة الجديدة

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، دعوة إلى رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بينيت ورئيس "تكفا حداشا" غدعون ساعر، للانضمام إليه في الحكومة الجديدة.

وفي مقطع مصور، قال نتنياهو في مقطع مصور: "تعالا حتى نقيم حكومة يمينية قوية تحتاجها دولة إسرائيل هذه الفترة".

وأضاف نتنياهو: "أطالب بينيت بالانضمام إلينا، لإقامة اللجنة المنظمة، التي تحافظ على قوة اليمين وتحفظ له حق النقض، لا يوجد أي سبب حتى ينضم إلى اليسار، ليس في هذا الشأن أو في شأن آخر".

وتابع: "الإمكانيات أمامنا بارزة وواضحة: حكومة يسار تعتمد على لابيد، العمل، ميرتس بدعم المشتركة، أو حكومة يمين مستقرة وقوية لأربع سنوات".

وجاء الفيديو على خلفية مؤتمر صحافي أقامه لابيد واستعرض خلاله الحكومة التي يطمح إلى إقامتها بمشاركة بينيت.