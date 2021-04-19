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"الطلقة استقرت في جسمه".. مقتل شاب عن طريق الخطأ بالحوامدية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة شخص مصابا بطلق ناري.


تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر توصلت إلى أنه أثناء تجربة أحد الأشخاص لسلاح ناري "طبنجة" خرجت منه طلقة استقرت بالخطأ في جسد المتوفي.


عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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