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بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس، بإجمالى تكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه، فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بشبكة الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تيسير حركة السير للمشاة والسيارات وتوفير الوقت والجهد، وكذلك الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

وأوضح "الأنصارى" أن مديرية الطرق قد انتهت من أعمال رصف 7 طرق رئيسية وفرعية بمركز سنورس بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون و67 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 20192020، منها رصف طريق مفارق مينا الاخصاص مطرطارس بطول 4،5 كم، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، ورصف شارع سعد زغلول بطول 1000 متر بتكلفة 2 مليون جنيه، ورصف شارع أحمد شوقى بطول 750 مترًا بتكلفة مليون و940 ألف جنيه، واستكمال طريق مدخل عزبة دكم بطول 1200 مترًا بتكلفة مالية 2 مليون و500 ألف جنيه.

وأضاف، أن الأعمال شملت أيضًا رصف شارع مصنع الأعلاف بطول 200 متر بتكلفة مالية 417 ألف جنيه، ورصف طريق الكوبرى الشرقى بترسا حتى طريق ترسا السعيدية بطول 600 متر بتكلفة مليون جنيه، ورصف طريق السيليين الحلفاية ترسا سنهور بطول 2 كم وإجمالى تكلفة مالية 3 ملايين و210 ألف جنيه.

ولفت المحافظ، إلى عدد من مشروعات الرصف التي يجري تنفيذها بمركز سنورس ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 20202021، والتي تشمل رصف طريق سنورس بيهمو "مزدوج" بطول 5،5 كم، ورصف طريق جرفس منشاة عطيفة مطرطارس بطول 3 كم، وكذلك رصف الطريق المؤدي إلى الحملة الميكانيكية بداية من شارع المرادني حتى جراج الحملة بطول 1200 متر، فيما تم الانتهاء من رصف طريق شارع الراضي بمدينة سنورس بطول 1000 متر.

وأكد محافظ الفيوم أن خطة الرصف يجرى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة بشكل متوازٍ، لربط جميع المراكز والمدن والقرى ببعضها، للتيسير على المواطنين خلال تنقلاتهم، لافتًا إلى أن تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دورًا مهمًا في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي سيؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية، وشدد المحافظ على عدم السماح بإجراء أي أعمال حفر بالشوارع أو الطرق التى يتم رصفها حفاظًا على المال العام.
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس
بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لرصف الطرق بمركز سنورس

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