مستشار الرئيس يكشف المحافظة "رقم 1" في انتشار فيروس كورونا (فيديو)



ونوه "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، بأننا نشهد انتشار لفيروس كورونا خلال هذه الفترة نتيجة عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، ووجود تجمعات، لافتا إلى أنه من الملاحظ أن الفيروس أصبح ينتشر على مستوى العائلات.



وشدد على أهمية الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية وعدم التجمعات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الشخص الذي يصاب ينقل العدوى لأسرته بالكامل، وهناك حالات لشباب مصابين تكون شديدة الأعراض.



كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الوضع الوبائي في عدد من المحافظات، مشيرا إلى ان القاهرة الكبرى مازالت "رقم 1" في انتشار فيروس كورونا.