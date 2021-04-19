Advertisements

مستشار الرئيس يكشف المحافظة "رقم 1" في انتشار فيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:32 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الوضع الوبائي في عدد من المحافظات، مشيرا إلى ان القاهرة الكبرى مازالت "رقم 1" في انتشار فيروس كورونا.

ونوه "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، بأننا نشهد انتشار لفيروس كورونا خلال هذه الفترة نتيجة عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، ووجود تجمعات، لافتا إلى أنه من الملاحظ أن الفيروس أصبح ينتشر على مستوى العائلات.

وشدد على أهمية الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية وعدم التجمعات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الشخص الذي يصاب ينقل العدوى لأسرته بالكامل، وهناك حالات لشباب مصابين تكون شديدة الأعراض.

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 9 ساعات

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ ساعة و 27 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 18 ساعة

4 أسباب أجبرت فليك على الرحيل عن بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينعى نبيل حبشي

منذ حوالي 20 ساعة

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

موسيماني يكشف حقيقة مشاجرته مع كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكشف مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

منذ ساعتين و 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

09:12 ص

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر