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جرحى بانفجار أسطوانة غاز في سوريا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:41 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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انفجرت أسطوانة غاز في أحد الأبنية بحي "المزة 86" في العاصمة السورية دمشق، ما خلف إصابات وأضرارا مادية في عدة شقق سكنية.

 

ووفقًا لقناة "الإخبارية" السورية، دمر الانفجار عددًا من المنازل السكنية والسيارات، مع وجود أنباء أولية عن وقوع إصابات.

 

وذكرت القناة السورية، أن "التقديرات الأولية ترجح أن السبب هو انفجار أسطوانة غاز في أحد المنازل".

 

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سوريا دمشق جرحى انفجار أسطوانة غاز

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