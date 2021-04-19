صعود جماعي بمؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، فيما مالت تعاملات المصرين نحو البيع

مؤشرات البورصة المصرية



