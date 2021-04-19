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صعود جماعي بمؤشرات البورصة مع بداية التعاملات
الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:38 ص
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، فيما مالت تعاملات المصرين نحو البيع
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10365 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2780 نقطة.
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