رفع وإزالة كافة تراكمات الهدم وتجمعات القمامة بشبين الكوم



يأتي هذا في ضوء اهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وتوجيهاته بضرورة التواصل الدائم والفعال مع المواطنين وحل شكواهم والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة ومخلفات الهدم المتراكمة منذ القدم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولإضفاء مظهرًا حضاريًا وجماليا ًيليق بالعاصمة.

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رئيس حي غرب شبين الكوم باستمرار أعمال رفع وإزالة كافة تراكمات الهدم وتجمعات القمامة المتواجدة خلف مصنع الثلج ومساكن العمال المتفرع من شارع صبري أبو علم وشارع مكسيم وشارع فوزي زين الدين المتفرع من شارع جمال عبد الناصر البحري بنطاق حي غرب بشبين الكوم، وكذا التشديد برفع مخلفات الهدم خلف مساكن أبو خريطة والسجل المدني.