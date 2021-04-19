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آخر تطورات إصابة صالح جمعة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا برئاسه الدكتور فريد رضوان، أن الكاميروني نجاة الظهير الأيسر للفريق قد تعرض لمزق على مستوى أنكل القدم ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

وأضاف: "صالح جمعة مستمر في برنامجه التأهيلي بعد معاناة بشد في العضلة الخلفية في مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز ".

ومن المقرر أن يلتقى سيراميكا كليوباترا بمصر للمقاصة في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء العشرين من أكتوبر الجاري على ملعب الأهلي وي السلام في إطار دور ال16 بكأس مصر.

جدير بالذكر أن سيراميكا يفقد خدمات كل من صالح جمعة ورجب بكار بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث في لقاء الفريق الأخير في الدوري أمام طلائع الجيش.

ويتواجد الصاعد حديثا للدوري في المركز برصيد حيث استطاع الإنتصار في وتعادل بينما تلقى الهزيمه في .

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