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الملك سلمان يمنح طبيبًا وسامًا رفيعًا من الدرجة الرابعة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:49 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
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منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الدكتور محفوظ بن مرعي بن محفوظ وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة؛ لما قدمه من خدمات إنسانية وأعمال وطنية لإحدى مؤسسات الدولة.

 

كان الدكتور محفوظ، أعرب عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رافعاً أسمى آيات الشكر والامتنان على منحه هذا الوسام، وفقًا لصحيفة سبق.

 

 وأكد محفوظ أن هذا الوسام الرفيع يعد تشريفًا عظيمًا وكريمًا من المقام السامي، سائلاً الله التوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يديم على القيادة الرشيدة العز والرفعة والتوفيق.

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وسام رفيع الملك سلمان السعودية

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