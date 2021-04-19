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الإعلان عن الممول الرسمي لبطولة دوري السوبر الأوروبي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن جيه.بي مورجان، اليوم الإثنين، تمويله دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم، الذي أعلن 12 نادياً كبيراً في أوروبا إطلاقه.

يهدف هذا التحرك من جانب الأندية، الذي واجه انتقادات حادة من سلطات كرة القدم، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منافسة دوري أبطال أوروبا للعبة الشعبية. 

وكان نادي نادي برشلونة أعلن في بيان رسمي اليوم تواجده ضمن 12 ناديا قاموا بتأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وأصدر نادي برشلونة بيانا رسميا جاء فيه: "يعلن نادي برشلونة لكرة القدم أنه توصل إلى اتفاق مع أحد عشر ناديًا آخر من أهم الأندية الكروية في أوروبا لتشكيل مسابقة جديدة وهي دوري السوبر الاوروبي".

وواصل: "يأمل مؤسسو دوري السوبر الأوروبي في إجراء محادثات مع UEFA و FIFA قريبًا من أجل إيجاد أفضل الحلول للدوري الجديد وكرة القدم العالمية ككل".

وأتم برشلونة: "يعود نادي برشلونة، المخلص لتاريخه وريادته في مجال كرة القدم الأوروبية، مرة أخرى إلى مكانة رائدة في قيادة التغييرات الكبيرة التي يتطلبها عالم كرة القدم ويفكر دائمًا في الاستفادة القصوى للنادي من الرياضية والمؤسسية والاقتصادية ".


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