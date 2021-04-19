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محمد سامي :"مبحبش حاجة اكتر من مسلسلي ومكنتش اتخيل ان أنغام تغضب مني"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحدث المخرج محمد سامي، عن كواليس الخلاف بينه وبين الفنانة أنغام بسبب تتر مسلسل "نسل الأغراب"، مشيرًا إلى أنه منذ بداية تحضيره للعمل تحدث مع الفنان تامر حسني من أجل غنائه ولكنه اعتذر بسبب ضيق وقته، ولكي لا يكون سببًا في تعطل المشروع؛ لذا شعر أن الأغاني ستكون مناسبة لصوت أنغام، وبالفعل تحدث معها وبدأت في تسجيل الرباعيات بصوتها وكانت رائعة للغاية.

وقال سامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، أن خلافه مع أنغام كان على تتر المسلسل، حيث أنه شعرت أنه ليس مناسبًا لشخصيتها، وأنه حاول تقريب وجهات النظر، لكنها عندما سجلت الأغنية وقام بالاستماع إليها وجدها بعيدة تمامًا عن المسلسل وأقل من أحداثه، وبدأت اختلاف وجهات النظر بينهما، كما أنه غضب منها بسبب أن جميع الأخبار التي انتشرت على كافة المواقع كتب فيها أن أنغام تعتذر عن "نسل الأغراب".

وأكد محمد سامي على أنه يحب أنغام على المستوى الشخصي ولم يمكن يتخيل أن تغضب منه، كما أن الاختلاف في وجهات النظر لا يعني أن الصداقات تذهب بعيدًا، لافتًا إلى أنها بعد ذلك الموقف ألغت متابعته على الإنستجرام، وأنه لا يحب أن تكون حزينة منه ولكنه لا يحب شيئًا أو شخصًا أكثر من مسلسله.

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