أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 19 أبريل 2021





استقرت أسعار الخضار والفاكهة في مصر بسوق العبور للجملة اليوم الاثنين 19 أبريل 2021، قبل يوم من بدء شهررمضان المبارك، ونستعرض فيما يلي أسعار الخضراوات والفاكهة.





اسعار الخضار في مصر





سعر الطماطم من 1.25: 2.25 جنيه للكيلو





سعر البطاطس من 1.25: 2.75 جنيه للكيلو





سعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو





سعر الكوسة من 2: 5 جنيه للكيلو





سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو





سعر الفاصوليا من 5: 8 جنيهات للكيلو





سعر الباذنجان بلدي من 2.5 : 5.5 جنيهات للكيلو





سعر الباذنجان رومي من 2: 5 جنيه للكيلو





سعر الباذنجان ابيض من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو





سعر الفلفل رومي بلدي من 3: 6 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيه للكيلو





سعر الفلفل حامى بلدي من 3: 6 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل حامى صوب 5 جنيه للكيلو





سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 10: 16 جنيها للكيلو





سعر الملوخية من 5: 7 جنيهات للكيلو





سعر الخيار صوب من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو





سعر الخيار بلدى من 2 : 5 جنيهات للكيلو





سعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو





سعر البسلة من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو





سعر السبانخ من 3 : 6 جنيه للكيلو





سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو





سعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو





سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو





سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو





سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو





سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة





سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة





سعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة





سعر عيش الغراب ( الطبق 250 جم) 25 جنيها





اسعار الفاكهة في مصر السبت 17 أبريل





سعر البرتقال ابو سرة من 4: 8 جنيه للكيلو





سعر البرتقال صيفى من 2: 4 جنيه للكيلو





سعر جريب فروت من 7: 10 جنيه للكيلو





سعر اليوسفى من 4: 7 جنيه للكيلو





سعر الليمون بلدى 6: 16 جنيه للكيلو





سعر الليمون اضاليا 6 جنيه للكيلو





سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو





سعر العنب المستورد اسود 20 جنيه للكيلو





سعر التفاح أمريكى ايطالى من 17: 23 جنيه للكيلو





سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو





سعر التفاح سورى لبنانى من 12: 14 جنيه للكيلو





سعر البلح السيوى 20 جنيه للكيلو





سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو





سعر بلح شامية من 5.5 : 8.5 جنيهات للكيلو





سعر بلح ابريمى من 4: 6 جنيهات للكيلو





سعر بلح مركابى من 5 إلى 11 جنيها للكيلو





سعر البلح ابيض غزال من 7 : 17 جنيها





سعر البلح الوردة من 8: 20 جنيها للكيلو





سعر البلح البرتموته من 8: 20 جنيها للكيلو





سعر البلح الاسوانى من 6: 14 جنيها للكيلو





سعر البلح السكوتى من 8: 20 جنيها للكيلو





سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيها للكيلو





سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيها للكيلو





سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو





سعر الرمان من 7: 11 جنيها للكيلو





سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو





سعر الكنتالوب من 3: 5 جنيهات للكيلو





سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة





سعر البطيخ2( 6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة





سعر البطيخ 3 ( 4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة





سعر الخوخ البلدى عرايشى من 6: 9 جنيهات للكيلو





سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو





سعر الكيوى 26 جنيها للكيلو





سعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو





سعر الموز البلدى من 5: 7 جنيهات للكيلو





سعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو



