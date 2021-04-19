السجن 10 سنوات لموظفين بمستشفى الأحرار بتهمة الاختلاس







عاقبت محكمة جنايات الزقازيق موظفين بمستشفى الأحرار التعليمي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما بتهمة اختلاس 387 ألف و600 جنيه من رسوم التذاكر بالمستشفى. كما تضمن الحكم إلزام المتهمين برد المبلغ المختلس.



صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين مدحت سالم محمد وهيثم حسن الضوي وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.



اتهمت النيابة العامة "حسن. إ. م. ع" و"عصام ع. م. م " أولا: بصفتهما موظفين عمومين من الأمناء على الودائع "من العاملين المكلفين بأعمال الزيارة في الأحرار التعليمي" حيث اختلس الأول أموالا قدرها ۲۷۸۹۱۲مئتان وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وانتي عشر جنيها. " واختلس الثاني أموالا وقدرها 108998،55 جنيه " مائة وثمانية ألفا وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيه، وخمسة وخمسون قرش" قيمة رسوم تذاکر الزيارات والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتها وصفتهما بأن قام باستلام دفاتر تذاكر الزيارة صحة ۱۹ج، ولم يقوما بتوريد كامل المبلغ المحصلة من الجمهور لخزينة المستشفى واختلساها لنفسيهما وقد ارتبطت هذه الجاية بجنايني التزوير في محررات رسمية واستعملها ارتباطا لا يقبل التجزئة

وارتكب المتهم الأول تزويرأ في محررات رسمية في أذون الصرف وطلبات الارتجاع بأن وضع عليها توقيعات عزاها زورا للموظفين المختصين بمستشفى الأحرار التعليمي على خلاف الحقيقة واستعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها في اختلاس المبالغ المالية قيمة تلك الدفاتر والطلبات مع تسجيلها بأسماء موظفين آخرين.



كما أضرا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما وذلك بأن ارتكبا الجريمة مما ترتب على ذلك ضررا لحق جهة عملهما تمثل في جملة المبلغ المالي المختلس وقدره 3876110،80 جنية "ثلاثمائمة وسبعة وثمانون ألفا وستمائة وعشرة جنيه وستون قرشا.