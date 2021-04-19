ضبط عاطل لسرقته مشغولات ذهبية من داخل مسكن بمصر القديمة





نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة كمية كبيرة من العملات والمشغولات الذهبية والفضية- مبلغ مالى - ساعة، من داخلها.، بالإنتقال تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها.



ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضُبط بحوزته (مفك حديدى- سلاح أبيض "مطواة").



بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام المفك المضبوط بحوزته وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه.



كما تم بإرشاده ضبط بعض المسروقات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة أُخرى "جارى التوصل لمالكهم".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



