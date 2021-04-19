الترجي يفوز على شبيبة القيروان ويواصل انتصاراته في الدوري التونسي

واصل الترجي حامل اللقب انتصاراته في الدوري التونسي لكرة القدم وتغلب على شبيبة القيروان 3 / 1 اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشر من المسابقة، كما تغلب النجم الساحلي على الصفاقسي 2 / 1 في مباراة أخرى مؤجلة من المرحلة نفسها.





ورفع الترجي رصيده بذلك إلى 55 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام النجم الساحلي صاحب المركز الثاني ويليهما اتحاد بن قردان والصفاقسي في المركزين الثالث والرابع برصيد 37 و34 نقطة، على الترتيب.





وحقق الترجي اليوم الانتصار الخامس له على التوالي في الدوري ورفع عدد انتصاراته في الموسم إلى 18 مقابل هزيمتين وتعادل واحد.





وتقدم الترجي بهدفين سجلهما أنيس البدري وعبدول خالد باسط في الدقيقتين 62 و63 ثم رد شبيبة القيروان بهدف سجله محمد إيهاب العدامي في الدقيقة 73، قبل أن يختتم البدري التسجيل بالهدف الثاني له والثالث للترجي في الدقيقة 88 .





كذلك تقدم النجم الساحلي في مباراته أمام الصفاقسي بهدفين سجلهما حمزة لحمر وأيمن الصفاقسي في الدقيقتين 35 من ضربة جزاء و54 ثم رد الصفاقسي بهدف سجله عصمان كامارا في الدقيقة 67.