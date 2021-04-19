جرحى بإطلاق نار في ولاية لويزيانا الأمريكية

أصيب خمسة أشخاص في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد، بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت، بولاية لويزيانا الأمريكية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب محطة كيه.إس.إل.إيه التلفزيونية التابعة لمحطة سي.بي إس، وصل خمسة أشخاص إلى مستشفى محلي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقد وصل 21 فردا من وحدات الشرطة إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شارع هيرن.

وأفادت الأنباء، في وقت سابق، عن إطلاق النار الذي وقع في مدينة أوستن الأمريكية (تكساس)، وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص.