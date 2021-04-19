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"شقة علي بابا".. مأمورية إمبابة تسقط "حرامي الذهب"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت مأمورية من وحدة مباحث قسم إمبابة تنسيقا مع أمن القاهرة من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر القديمة.


التحريات أشارت إلى أن المتهم "له معلومات جنائية" كسر باب وحدة سكنية واستولى على كمية كبيرة من العملات والمشغولات الذهبية والفضية، مبلغ مالي وساعة.


عقب تقنين الإجراءات القانونية تنسيقا مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه وبحوزته مفك حديدي وسلاح أبيض مطواة.


وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب" باستخدام المفك المضبوط بحوزته وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها.


كما تمكنت القوات من ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولي عليه.


وتم بإرشاده ضبط بعض المسروقات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة أُخرى "جارى التوصل لمالكهم".

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