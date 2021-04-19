الكيني كيبشوج يفوز بلقب ماراثون انشيده

فاز الكيني إليود كيبشوج بلقب ماراثون انشيده في هولندا اليوم الأحد ضمن استعدادات حامل الرقم القياسي العالمي للمشاركة في أولمبياد طوكيو.





وعاد كيبشوج إلى منصة التتويج في السباق الذي امتد لثمان لفات وجرى وسط إجراءات صحية مشددة في مطار انشيده، بعد خسارته للمرة الأولى في أكتوبر الماضي في ماراثون لندن وحلوله في المركز الثامن.





وسجل كيبشوج ساعتين وأربع دقائق و30 ثانية بفارق أربع دقائق تقريبا عن رقمه القياسي العالمي البالغ ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية.





وجاء الكيني الأخر جوناثان كورير في المركز الثاني ثم الاريتري جويتوم كيفلي في المركز الثالث.





ويطمح كيبشوج لأن يصبح ثالث عداء يفوز بذهبية الماراثون في دورتين أولمبيتين متتاليتين، بعد الاثيوبي ابيبي بيكيلا وفالديمار سيربينسكي من ألمانيا الشرقية.





وقال كيبشوج "تمت المهمة، الأجواء كانت جيدة حقا، عاصفة نسبيا لكنني لا أتذمر، كنا نركض ككتلة واحدة، السباق كان مثاليا حقا".





وأضاف "هو ماراثون جيد جرى قبل بضعة أشهر من الأولمبياد لقياس لياقتنا، تنظيم السباق وسط جائحة كورونا وإظهار أن الناس مازالت قادرة على الركض وتقديم أفضل سباق لها قبل الأولمبياد، هو أمر مهم للغاية".