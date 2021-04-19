"موسى" يتوفق على "ضد الكسر"..و مخرج نسل الأغراب: "كتع كسح كسل هي كلمتي في الأساس"

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"موسى" يتوفق على "ضد الكسر"..و مخرج نسل الأغراب: "كتع كسح كسل هي كلمتي في الأساس"
الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:25 ص
الفجر الفني
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تتواصل المسلسلات المنافسة على كأس إينرجي للدراما، عبر راديو إينرجي 92.1 والذي يقدمه محمد طارق أضا.
وفي منافسات المجموعة الثانية تصدر مسلسل موسي بطولة الفنان محمد رمضان، الصدارة بنسبة 32.9% متفوقاً على مسلسل ضد الكسر25.1%، ولاد ناس،21% القاهرة كابول 21%.
وخلال الحلقة تطرق محمد طارق أضا، لباقي المسلسلات التي تتنافس، ومنها مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة النجمين أحمد الساق وامير كرارة، ومن جانبه قال محمد سامي مخرج العمل أن السقا رحب على الفور بفكرة تقسيم العمل على بطلين من النجوم هو وكرارة.
وعن التحدي الذي أطلقه بطل العمل كرارة بجملته الشهيرة كتع كسح كسل، قال سامي: "هذه الكلمة في الأساس هي كلمتي التي استخدمها كثيراً وهي كلمة كانت موجودة في سيناريو العمل وليست مرتجلة".
وعن أزمة غناء تتر المسلسل والتي كانت بين سامي وبين الفنانة أنغام، قال: "فعلاً التتر كان هيكون بصوت أنغام والتي لها كل الأحترام ولكن لم أحب الأغنية بصوتها وشعرت إنها لا تتماشي مع أحداث وقصة العمل، وأريد ألا تكون أنغام غاضبة من هذا الكلام".
كما تطرق البرنامج لمسلسل المداح بطولة الفنان حماده هلال، والذي قال في إتصال هاتفي مع البرنامج: "سعيد بردود الفعل التي جاءت على العمل حتى الآن".
وتذاع حلقات كأس إنرجي للدراما يوميا الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويقدمها محمد طارق، قبل الحفل السنوي الذي تنظمه المحطة كل عام لتكريم
الفائزين على مدى شهر رمضان، ونجاحه الملحوظ.
يشارك في كأس إنرجي للدراما هذا العام لجنتي تحكيم، الأولى لتقييم الأعمال أكاديميا ومكونة من حنان شومان وزين العابدين،
والثانية هي لجنة تحكيم لقياس نجاح الأعمال على السوشيال ميديا مكونة من محمد طاهر وعبد الله غلوش.
يحتفي كأس إنرجي للدراما هذا العام، بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويخصص لها جزء من حلقة أسبوعيا، للحديث عن إسهاماتها في الدراما، بعدما اعتادت المشاركة في كل مواسم المسابقة والتعبير عن افتقادها هذا العام بعد رحيلها.
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