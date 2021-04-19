"موسى" يتوفق على "ضد الكسر"..و مخرج نسل الأغراب: "كتع كسح كسل هي كلمتي في الأساس"





تتواصل المسلسلات المنافسة على كأس إينرجي للدراما، عبر راديو إينرجي 92.1 والذي يقدمه محمد طارق أضا.



وفي منافسات المجموعة الثانية تصدر مسلسل موسي بطولة الفنان محمد رمضان، الصدارة بنسبة 32.9% متفوقاً على مسلسل ضد الكسر25.1%، ولاد ناس،21% القاهرة كابول 21%.



وخلال الحلقة تطرق محمد طارق أضا، لباقي المسلسلات التي تتنافس، ومنها مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة النجمين أحمد الساق وامير كرارة، ومن جانبه قال محمد سامي مخرج العمل أن السقا رحب على الفور بفكرة تقسيم العمل على بطلين من النجوم هو وكرارة.

وعن التحدي الذي أطلقه بطل العمل كرارة بجملته الشهيرة كتع كسح كسل، قال سامي: "هذه الكلمة في الأساس هي كلمتي التي استخدمها كثيراً وهي كلمة كانت موجودة في سيناريو العمل وليست مرتجلة".



وعن أزمة غناء تتر المسلسل والتي كانت بين سامي وبين الفنانة أنغام، قال: "فعلاً التتر كان هيكون بصوت أنغام والتي لها كل الأحترام ولكن لم أحب الأغنية بصوتها وشعرت إنها لا تتماشي مع أحداث وقصة العمل، وأريد ألا تكون أنغام غاضبة من هذا الكلام".



كما تطرق البرنامج لمسلسل المداح بطولة الفنان حماده هلال، والذي قال في إتصال هاتفي مع البرنامج: "سعيد بردود الفعل التي جاءت على العمل حتى الآن".



وتذاع حلقات كأس إنرجي للدراما يوميا الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويقدمها محمد طارق، قبل الحفل السنوي الذي تنظمه المحطة كل عام لتكريم

الفائزين على مدى شهر رمضان، ونجاحه الملحوظ.

يشارك في كأس إنرجي للدراما هذا العام لجنتي تحكيم، الأولى لتقييم الأعمال أكاديميا ومكونة من حنان شومان وزين العابدين،

والثانية هي لجنة تحكيم لقياس نجاح الأعمال على السوشيال ميديا مكونة من محمد طاهر وعبد الله غلوش.

يحتفي كأس إنرجي للدراما هذا العام، بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويخصص لها جزء من حلقة أسبوعيا، للحديث عن إسهاماتها في الدراما، بعدما اعتادت المشاركة في كل مواسم المسابقة والتعبير عن افتقادها هذا العام بعد رحيلها.