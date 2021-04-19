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أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-4-2021

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 أبريل 2021.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-4-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 886 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 664 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6200 جنيها.

سعر أونصة الذهب تسجل 1786 دولار.

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