حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 أبريل 2021.





أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 -4-2021 في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 886 جنيها للجرام.



سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 664 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6200 جنيها.

سعر أونصة الذهب ت سجل 1786 دولار.



