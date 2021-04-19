Advertisements

ضبط شخصين لقيامهما بسرقة "توك توك" بالإكراه بالخليفة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر " مصاب بجرح طعنى".

بالإنتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر إستوقفه شخصان بدعوى توصيلهما إلى دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية، مما أدى لحدوث إصابته والإستيلاء منه على (مركبة التوك توك، مبلغ مالى، هاتفه المحمول) كرها ًعنه ولاذا بالفرار.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات المُستولى عليها بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط سلاح أبيض "مطواه" وعصا خشبية المستخدمان فى إرتكاب الواقعة.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، وإتهمهما بسرقته بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رد عمرو جمال على عرضي الزمالك وبيراميدز

منذ 39 دقيقة

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 25 دقيقة

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:28 ص

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

09:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر