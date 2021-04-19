ضبط شخصين لقيامهما بسرقة "توك توك" بالإكراه بالخليفة



ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" المستولى عليها.



وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات المُستولى عليها بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط سلاح أبيض "مطواه" وعصا خشبية المستخدمان فى إرتكاب الواقعة.



بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، وإتهمهما بسرقته بالإكراه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر " مصاب بجرح طعنى".بالإنتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر إستوقفه شخصان بدعوى توصيلهما إلى دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية، مما أدى لحدوث إصابته والإستيلاء منه على (مركبة التوك توك، مبلغ مالى، هاتفه المحمول) كرها ًعنه ولاذا بالفرار.