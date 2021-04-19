الحكومة الهندية تتخذ سلسلة من الإجراءات بشأن نقص الأكسجين

بدأت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، الأعمال الأساسية لتشغيل قطارات "أكسجين إكسبريس"، وذلك لنقل الأكسجين الطبي السائل واسطوانات الأكسجين إلى المستشفيات التي تعاني من النقص في الأكسجين، وقالت وزارة السكك الحديدية في بيان لها، إنها بحثت الجدوى الفنية لنقل ناقلات الأكسجين الطبي السائل، بناًء على طلب حكومتي ماديا براديش ومهاراشترا.





وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكدت الوزارة، أنه يجري إنشاء ممر أخضر لضمان سرعة حركة قطارات أكسجين إكسبريس بعد الانتهاء من التجارب الفنية، وقال المسؤولون، إنه يتم تركيب 162 محطة أكسجين لامتصاص الضغط في 32 ولاية ومنطقة اتحاد من صندوق PM CARES ويتم شراء 100.000 أسطوانة.





وقال بيان صادر عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة، إن عدة ولايات في البلاد أبلغت عن نقص في الأكسجين الطبي لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء الطلب المتزايد، حظرت الهند توريد الأكسجين للأغراض الصناعية من قبل المصنعين والموردين اعتبارًا من 22 أبريل.





تم اتخاذ قرار تقييد إمدادات الأكسجين للأغراض الصناعية من قبل وزارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية لتسهيل تحريره لاستخدامه كأكسجين طبي لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.





ورغم ذلك، فقد تم استبعاد تسع صناعات، بما في ذلك مصانع الأدوية، والصلب، والطاقة النووية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي من الحظر المفروض على توريد الأكسجين.





مع وقوع الهند في قبضة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ترفع حكومات الولايات عن مشكلة نقص الأكسجين الذي تواجهه المستشفيات. شهدت ولاية ماديا براديش ارتفاعًا حادًا في احتراق الأكسجين من 64 طنًا متريًا تم استهلاكها في 22 مارس إلى 330 طنًا متريًا في 18 أبريل.





وفي حديثه إلى "سبوتنيك"، قال مسؤول صحي كبير في حكومة ولاية البنجاب: "لقد أبلغنا الحكومة الفيدرالية أيضًا عن مشكلة نقص الأكسجين على الرغم من أن مطلبنا لم يتم تناوله حتى الآن. نأمل في الحصول على الإغاثة قريبًا".





جدير بالذكر أنه في مواجهة نقص الأكسجين الذي تحتاجه المستشفيات لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة الهندية سلسلة من الإجراءات لضمان توفرها حيث تطالب المزيد والمزيد من الولايات بالدعم.

في ولاية ماديا براديش، توفي 6 مرضى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في وحدة العناية المركزة بكلية الطب شاهدول يوم الأحد بسبب نقص الأكسجين، حسبما ذكرت صحيفة إنديان إكسبرس، ودحضت سلطات المستشفى هذه الادعاءات، قائلة، إن أسطوانات الأكسجين الضخمة تم دفعها للخدمة عندما جف خزان الأكسجين بالمستشفى.



