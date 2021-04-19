Advertisements

الحكومة الهندية تتخذ سلسلة من الإجراءات بشأن نقص الأكسجين

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
محمد حســـــــين
Advertisements
بدأت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، الأعمال الأساسية لتشغيل قطارات "أكسجين إكسبريس"، وذلك لنقل الأكسجين الطبي السائل واسطوانات الأكسجين إلى المستشفيات التي تعاني من النقص في الأكسجين، وقالت وزارة السكك الحديدية في بيان لها، إنها بحثت الجدوى الفنية لنقل ناقلات الأكسجين الطبي السائل، بناًء على طلب حكومتي ماديا براديش ومهاراشترا.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكدت الوزارة، أنه يجري إنشاء ممر أخضر لضمان سرعة حركة قطارات أكسجين إكسبريس بعد الانتهاء من التجارب الفنية، وقال المسؤولون، إنه يتم تركيب 162 محطة أكسجين لامتصاص الضغط في 32 ولاية ومنطقة اتحاد من صندوق PM CARES ويتم شراء 100.000 أسطوانة.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة، إن عدة ولايات في البلاد أبلغت عن نقص في الأكسجين الطبي لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء الطلب المتزايد، حظرت الهند توريد الأكسجين للأغراض الصناعية من قبل المصنعين والموردين اعتبارًا من 22 أبريل.

تم اتخاذ قرار تقييد إمدادات الأكسجين للأغراض الصناعية من قبل وزارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية لتسهيل تحريره لاستخدامه كأكسجين طبي لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك، فقد تم استبعاد تسع صناعات، بما في ذلك مصانع الأدوية، والصلب، والطاقة النووية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي من الحظر المفروض على توريد الأكسجين.

مع وقوع الهند في قبضة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ترفع حكومات الولايات عن مشكلة نقص الأكسجين الذي تواجهه المستشفيات. شهدت ولاية ماديا براديش ارتفاعًا حادًا في احتراق الأكسجين من 64 طنًا متريًا تم استهلاكها في 22 مارس إلى 330 طنًا متريًا في 18 أبريل.

وفي حديثه إلى "سبوتنيك"، قال مسؤول صحي كبير في حكومة ولاية البنجاب: "لقد أبلغنا الحكومة الفيدرالية أيضًا عن مشكلة نقص الأكسجين على الرغم من أن مطلبنا لم يتم تناوله حتى الآن. نأمل في الحصول على الإغاثة قريبًا".

جدير بالذكر أنه في مواجهة نقص الأكسجين الذي تحتاجه المستشفيات لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة الهندية سلسلة من الإجراءات لضمان توفرها حيث تطالب المزيد والمزيد من الولايات بالدعم.
في ولاية ماديا براديش، توفي 6 مرضى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في وحدة العناية المركزة بكلية الطب شاهدول يوم الأحد بسبب نقص الأكسجين، حسبما ذكرت صحيفة إنديان إكسبرس، ودحضت سلطات المستشفى هذه الادعاءات، قائلة، إن أسطوانات الأكسجين الضخمة تم دفعها للخدمة عندما جف خزان الأكسجين بالمستشفى.

أخبار تهمك

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ 39 دقيقة

رد عمرو جمال على عرضي الزمالك وبيراميدز

منذ 41 دقيقة

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يكشف مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 19 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:28 ص

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

09:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر