سباق ميامي ينضم لأجندة فورمولا وان في 2022

أكد ستيفانو دومينيكالي رئيس بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الأحد أن السباق الجديد، جائزة ميامي الكبرى في الولايات المتحدة، سينضم لأجندة فورمولا-1 بحلول عام 2022.





وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها سباق جائزة كبرى في فلوريدا منذ عام 1959، وسيقام في المضمار الجديد في مجمع استاد هارد روك في ميامي جاردنز، معقل فريق ميامي دولفينز المنافس بدوري كرة القدم الأمريكية.





ويبلغ طول المضمار الجديد 41ر5 كم ويتضمن 19 منعطفا وثلاث حارات، حيث قامت فورمولا-1 بعملية محاكاة لـ36 مخططا مختلفا قبل الاستقرار على المخطط الحالي للمضمار.





ولم يتأكد بعد موعد إقامة السباق لكن جرى التوقيع على اتفاق لمشاركة سباق ميامي في فورمولا-1 لعشرة أعوام.





وستستضيف أمريكا بذلك سباقين في فورمولا-1 حيث أن السباق الأخر هو سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى والمقام في اوستن بولاية تكساس.





وقال ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا-1 في بيان اليوم "الولايات المتحدة سوق رئيسي للنمو بالنسبة لنا ، ونحن متحمسون كثيرا لشعبيتنا الكبيرة في الولايات المتحدة والتي ستحظى بدعم إضافي من خلال هذا السباق الثاني المثير".