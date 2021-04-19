رد عمرو جمال على عرضي الزمالك وبيراميدز

أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش الحالي والمعار من النادي الأهلي، أنه طلب من وكيل أعماله تأجيل مفاوضات كل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز حتى يرى قرار القلعة الحمراء النهائي بشأن ضمه.









وعبر تصريحات تليفزيونية قال عمرو جمال " وقف طلائع الجيش بجانبي حتى استعدت جزءا كبيراً من مستواي، نتيجة لذلك ظهرت بشكل متميز خلال الموسم والفضل يعود للكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني الفريق ".









وأكد جمال" لم يتواصل معي أحد من مسؤولي النادي الأهلي حتى الآن بشأن العودة، وذلك لأن الأمور في النادي يتم حسمها نهاية الموسم، ولكن موسيماني تحدث معي عقب اللقاء وطالبني بالإستمرار على هذا المستوى مؤكداً أنه يتابعني ".









وأتم"بعض المسؤولين في نادي الزمالك ونادي بيراميدز تحدثوا إلى وكيلي، ولكن قررت تأجيل المفاوضات حتى أرى رد النادي الأهلي النهائي، بعدها سأحدد الخطوة المقبلة في مستقبلي بناءً على قرار النادي الذي يربطني به عقد آخر يمتد بعد نهاية إعارتي".



