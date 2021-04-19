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الشيوخ يقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري طوخ (صور)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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 استهل مجلس الشيوخ أعمال جلسته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث طوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق .



وتقدم المستشارعبدالوهاب عبدالرازق ، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب المصرى فى ضحايا حادث تصادم قطارى طوخ، الذى وقع امس، متمنا أن يدخلهم الله فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يعجل بشفاء المصابين .

ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الاثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، والذي تم رفضه من اللجنة لما يمثله من عبء كبير على الأسرة المصرية، وشبهات عدم دستورية لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم.



ويستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى 3 أعوام، وتضمن تقرير اللجنة الذي رفض القانون بأن المادة 19 من الدستور نصت على أن هناك إلزام دستوري بتأصيل المنهج العلمي السليم في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه، والتي في مقدمتها بناء الشخصية المصرية في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.

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