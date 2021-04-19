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ضبط شخصين لإتجارهم فى الحشيش بالسلام

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال إستقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما والتحرك.

جاء ذلك فى إطار أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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