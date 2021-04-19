تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

أشارت وسائل إعلامية أمس الأحد،إلى إن 12 نادياً أوروبياً، من بينها 6 أندية من إنجلترا، وافقت على تأسيس دوري سوبر انفصالي لينافس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وفيما يلي ردود فعل على الأنباء:





الاتحاد الأوروبي "يويفا"

في بيان مشترك مع اتحادات وروابط الدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا: "إذا حدث ذلك، نود التأكيد على أننا، يويفا والاتحاد الإنجليزي والاتحاد الإسباني والاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري الإسباني ورابطة الدوري الإيطالي فضلاً عن فيفا أيضاً، وكل الاتحادات الأعضاء، متحدون في جهود إيقاف هذا المشروع المعيب، وهو مشروع أساسه المصلحة الشخصية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى".





"سننظر في جميع التدابير المتاحة لنا على جميع الأصعدة، سواء القضائية أو الرياضية، من أجل منع حدوث ذلك".





الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

"من المؤكد أن هذا يضر بكرة القدم الإنجليزية والأوروبية على كافة الأصعدة ويهاجم مبادئ المنافسة المفتوحة والجدارة الرياضية التي تعتبر أساسية للرياضة التنافسية".





رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

"جماهير أي فريق في إنجلترا وأوروبا يمكنها أن تحلم حالياً بتقدم فريقها للقمة واللعب ضد أفضل الفرق، نؤمن بأن مبدأ دوري السوبر الأوروبي سيدمر هذا الحلم".





رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

"كنا دائماً ضد دوري السوبر، المشروع الوحيد القابل للتطبيق هو التغييرات على دوري أبطال أوروبا التي يروج لها يويفا".





الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني لكرة القدم

"الاتحاد الألماني يعارض أي فكرة لإقامة دوري سوبر أوروبي، المصالح الاقتصادية لعدد قليل من أندية القمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، لا يجب أن تؤدي لإلغاء الهياكل القائمة في كرة القدم الأوروبية نتيجة لذلك".





رئيس رابطة الدوري المكسيكي

"كل بطولات الدوري حول العالم تساند تماماً بطولات الدوري المحلية الأوروبية ضد مشروع دوري السوبر الأوروبي، كرة القدم يجب أن تكون قائمة على التضامن والجدارة الرياضية".





الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

"يرحب رئيس الجمهورية بموقف الأندية الفرنسية الرافض للمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية".





وزير الثقافة البريطاني

"مشجعو كرة القدم هم القلب النابض لرياضتنا الوطنية وأي قرار مصيري يجب اتخاذه بدعم منهم".





"مع وجود العديد من المشجعين نشعر بالقلق من أن هذه الخطة يمكن أن تتحول إلى سوق مغلقة في قمة رياضتنا الوطنية".





رابطة جماهير كرة القدم في أوروبا

"هذا غير شرعي وغير مسؤول ومناهض للمنافسة، الأهم من ذلك أنه شيء يحركه الجشع فقط، المستفيدون الوحيدون الذين يمكنهم الربح من ذلك هي صناديق الاستثمار وعدد قليل من الأندية الغنية بالفعل، وكثير منها يؤدي أداء ضعيفاً في بطولات الدوري المحلية على الرغم من أفضليتهم".





قائد مانشستر يونايتد السابق غاري نيفل

"أشعر بالاشمئزاز أكثر من مانشستر يونايتد وليفربول، يؤسسان بطولة لا يمكن أن يهبطا منها؟ إنه عار مطلق".

"علينا استعادة ميزان القوى في هذا البلد من الأندية التي تتصدر الدوري، وهذا يشمل فريقي".





"هذا جشع خالص، إنهم محتالون، مالكو مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي لا علاقة لهم بكرة القدم في هذا البلد".





"مانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام ليسوا حتى في دوري أبطال أوروبا، هل لديهم الحق في المشاركة هناك؟ إنها مزحة".





"حان الوقت الآن لوجود جهات تنظيمية مستقلة لمنع هذه الأندية من امتلاك قاعدة نفوذ، هذا يكفي".





مدرب مانشستر يونايتد السابق أليكس فيرغسون

"خلال الوقت الذي أمضيته في يونايتد، لعبنا في نهائي دوري الأبطال أربع مرات وكانت هذه أكثر لحظات لا تنسى".





مهاجم إنجلترا السابق غاري لينكر

"أشعر بأن مؤامرة دوري السوبر سينتهي بها الأمر على مؤخرتها السخيفة والجشعة".