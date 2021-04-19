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الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الطب الطبيعي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن استمرارية الرعاية الصحية هو مفهوم أساسي يتبناه مشروع التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال تكامل خدمات الطب الوقائي والعلاجي والتأهيلي المقدمة للمواطن مما يتطلب التنسيق الكامل والتوافق بين كافة الأطراف المعنية لضمان الكفاءة والفعالية المطلوبة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والجمعية المصرية للطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل اليوم بمقر الهيئة بمدينة نصر وذلك في إطار تفعيل دور الهيئة في تنظيم وضبط القطاع الصحي المصري بما يضمن حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة صحية ذات جودة عالية من خلال التسجيل والاعتماد والرقابة على المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية.

قام بتوقيع البروتوكول د. أشرف اسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية واللواء د. رضا عوض مستشار وزيرة الصحة للطب الطبيعي بحضور د. اسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة ود. أحمد صفوت ود. نوران الغندور عضوا مجلس إدارة الهيئة ود. حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة إلى جانب عدد من ممثلي الجمعية الطبية.

ويستهدف البروتوكول وضع اطار للتعاون بين الهيئة والجمعية لتوحيد جهودهما وتعزيز مفهوم التميز وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة في مجال الطب الطبيعي والتأهيلي وذلك عن طريق تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع معايير الخدمة للطب الطبيعي Service Standards  ومعايير اعتماد الطب الطبيعي Accreditation Standards إلى جانب طرح مبادرات مشتركة للتأهيل الطبي ومكافحة الإعاقة خلال الفترة القادمة.

وأضاف د. إسماعيل أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تسعى من خلال البروتوكول إلى الوصول لتوافق حول القواعد والمعايير المنظمة لعمل مراكز التأهيل والطب الطبيعي بما يخدم الركائز الأربعة الأساسية للنظم الصحية الحديثة التي تتبناها الهيئة وعلى رأسها الفاعلية الإكلينيكية من حيث الإجراءات التي تمت مع المريض ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقًا لأدلة العمل الإكلينيكية،  إلى جانب سلامة تقديم الخدمات بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة.

وتابع د. اسماعيل ان المحور الثالث لعمل المعايير تتمثل في كفاءة تقديم الخدمات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات واجراءات طبقًا لأدلة العمل الإكلينيكية دون زيادة أو نقص، فضلا عن رضاء المتعاملين حيث يعد المريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية والركيزة الأساسية في معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقد قام مستشار وزيرة الصحة بتسليم د. اشرف اسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية درع التكريم من الجمعية المصرية للطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل تقديرا لجهود الهيئة في حصول المعايير المصرية الصادرة عن الهيئة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA لكل من معايير اعتماد المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الاولية 2021
الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الطب الطبيعي
الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الطب الطبيعي
الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الطب الطبيعي
الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الطب الطبيعي
الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الطب الطبيعي
الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الطب الطبيعي

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