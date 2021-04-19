السيطرة على حريق نشب بمنزلين وحوشين للماشية في قنا



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد السيطرة على حريق نشب أعلى سطح منزلين وحوشين للماشية بقرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت، وتم الدفع بـ 3سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده الي المنازل المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الاتربي، مدير الإدارة على حريق نشب في مخلفات أعلي سطح منزلين وحوشين مواشي، بقرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت في محافظة قنا.