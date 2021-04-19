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وزير الإسكان: بدء التشطيبات لـ21953 وحدة سكنية بحي "جاردن سيتي الجديدة "

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ٢١٩٥٣ وحدة سكنية و٥١٣ وحدة تجارية بالحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني لجميع العمارات والفيلات بلغت ٩٢٪؜ كمرحلة أولى، وجارٍ تنفيذ اعمال المرحلة الثانية للحي وتشمل  التشطيبات بنسبة إنجاز ١٨٪؜.

وفي سياق متصل، قام   المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الادارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بالحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل المهندس شريف الشربينى، ومرافقوه الجولة، بعقد اجتماعهم الأسبوعي  بمقر الاجتماعات بموقع العمل بالحي، حيث اطلعوا على الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها، ومدى ملاءمة نسب الإنجاز الفعلية ومطابقتها مع النسب المستهدفة، وتوضيح أي معوقات للعمل علي حلها بشكل دوري حتي لا تؤدي إلي تعطيل مسيرة العمل، ثم قاموا بالمرور على مواقع العمل والوقوف على مدى جودة التشطيبات.

وأضاف المهندس شريف الشربينى،  أن الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، تم تقسيم العمل به على  ٩ شركات من كبرى الشركات العاملة في مصر في قطاع المقاولات لسرعة تنفيذ الأعمال، موضحاً أن الحي يضم   ٣٨٥ عمارة بإجمالى  ٢١٤٩٤ وحدة سكنية، و  ٥١٣ وحدة تجارية، وكذا منطقة كاملة للفيلات تشتمل علي عدد ٢٤١ مبنى بإجمالي ٤٥٩ فيلا، بجانب توفير كافة الخدمات التعليمية والدينية والإدارية  والطبية والترفيهية، وذلك لخدمة قاطني الحي.

وقال المهندس شريف الشربيني، إن الحي السكني الخامس، يتميز بكونه مزيجا من  الطراز المعماري القديم للقاهرة الخديوية مع الطراز الفرنسي الكلاسيكي ذى الجمال الإبداعي الذي يظهر مدى إبداع المصريين في إخراج الفن المعماري بكفاءة عالية جداً.

جدير بالذكر أن الحي السكني الخامس تم تخطيطه علي مساحة ٨٨٥ فداناً ويقع في المنطقة الجنوبية لتجمع الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الادارية الجديدة، بإطلالة جميلة على تجمع الحدائق المركزية بالعاصمة، ورؤية واضحة على محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ومباشرة مع الطريق التسعين الجنوبي ومن جهة الشرق نادي تيباروز الترفيهي.


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