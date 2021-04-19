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وزير الزراعة يبحث مع السفير الروسي تعميق التعاون الزراعي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
محمد عصام
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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة وبحث معه افاق التعاون الزراعي بين البلدين القصير أكد على أهمية تعميق هذا التعاون، ‏خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا.
 
وأشار الى أهمية التعاون في مجال البحوث الزراعية وتبادل الخبرات والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجنى فضلا عن تطور صناعه الدواجن  خاصة بعد اعلان منظمة صحة الحيوان العالمية بخلو 30 منشأة مصرية من انفلونزا الطيور.

 وطلب "القصير" من السفير الروسي بحث امكانية الاستفادة من تطور صناعة الدواجن فى مصر وأشار أيضا إلى أن الموالح المصرية تحتل حاليا المركز الأول عالميا في التصدير .

 قال وزير الزراعة أن مصر هى بوابة التعاون مع افريقيا وأكد ‏أيضا على رغبة الجانب المصري الاستفادة من الخبرة الروسية في مجال انتاج التقاوي وتحسين السلالات وعلى أهمية استمرار مناقشة الموضوعات المشتركة بين البلدين وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة بين الجانبين مهمتها متابعة تنفيذ أوجه التعاون المتفق عليه.

من جانبه أعرب جيورجي بوريسينكو السفير الروسي عن سعادته بلقاء وزير الزراعة المصري وأشاد بحجم التعاون بين البلدين والعلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في مصر وروسيا واكد ان هناك رغبة حقيقية في زيادة وتعميق التعاون في كل المجالات.

كما أشاد "بوريسينكو" بجودة المنتجات الزراعية التي تستوردها روسيا من مصر واهمها الموالح والبطاطس والثوم حيث تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين الروس وتتمتع بسمعه جيدة في الأسواق الروسية كما يرغب الجانب الروسي في ان تكون المنتجات المصرية بديلا عن منتجات بعض الدول الاخرى.

 وأعرب السفير الروسي عن رغبته في زيارة وزير الزراعة الروسي للقاهرة للاطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا والبنية التحتية في هذا المجال الهام كما تمنى زيارة وزير الزراعة المصري لموسكو والاطلاع على النهضة الزراعية الروسية.

 ‏حضر اللقاء  عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة ونيوكلاي اسلانوف المستشار التجاري بالسفارة.
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الجدير بالذكر أن هنا طفرة في حجم التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية كما أن روسيا أكبر مستورد للبطاطس المصرية.


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