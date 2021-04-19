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خلال 24ساعة.. ضبط 1137 قضية تموينية متنوعة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط 1137 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2 طن "لحوم مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 7 أطنان"سكر حر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2 طن "جبن رومى" مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

وأثمرت الجهود عن ضبط 2 طن "ملح طعام" بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى، ويشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج ملح الطعام) بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لقيامه بالإستيلاء على (357،440 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وضبط (المدير المسئول عن صيدلية - بمحافظة الجيزة) وبحوزته 14544 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة، مهربة جمركيًا وغير مسجلة وبدون مستندات "مجهولة المصدر"، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط 55 طن "إضافات أعلاف حيوانية"، معبأة داخل شكائر أجنبية الصنع ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى "مجهولة المصدر" ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وفي سياق متصل، وجهت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (29) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط (صاحب مخبز بلدى) لقيامه بالتصرف فى (83) شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن (29،150) طن بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة والإستفادة من فارق سعر الدعم والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص").. وبحوزته (عدد 247 شيكارة وكرتونة "مواد غذائية مختلفة الأنواع" بإجمالى وزن 5،290 طنا وكذا (عدد من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة- ماكينات التصنيع)، بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، وضبط (صاحب مطعم "بدون ترخيص").. لحيازته عدد (250 كيلو جرام عجينة حواوشى معبأة داخل أكياس بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).

وأسفرت الجهود عن ضبط (صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك المجمدة "بدون ترخيص" ) لحيازته (عدد 50 صندوق رنجة بإجمالى وزن 250 كيلو جرام بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى)، وضبط (سائق تروسيكل لبيع أسطوانات البوتاجاز) لحيازته (عدد من إسطوانات البوتاجاز صغيرة الحجم "بدون مستندات تفيد مشروعية حيازتها وبدون كارنية توزيع من الجهات المختصة بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستفادة من فارق سعر الدعم والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق).


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