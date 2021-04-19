أكثر من 42 ألف إصابة بكورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 42.980 إصابة و1.657 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 42.980، مقابل و67.636 فى بيانات السبت، ليتجاوز العدد الإجمالى 13.9 مليون حالة.

ورصدت الصحة البرازيلية، 1.657 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2.929 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 373.335 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.