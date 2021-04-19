Advertisements

أكثر من 42 ألف إصابة بكورونا في البرازيل

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:45 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 42.980 إصابة و1.657 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

                                                 

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 42.980، مقابل و67.636 فى بيانات السبت، ليتجاوز العدد الإجمالى 13.9 مليون حالة.

 

ورصدت الصحة البرازيلية، 1.657 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2.929 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 373.335 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البرازيل إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يُجري تحقيقًا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 10 ساعة

رد عمرو جمال على عرضي الزمالك وبيراميدز

منذ 43 دقيقة

وزير النقل يتابع إحلال وتجديد قضبان موقع حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 29 دقيقة

فلورنتينو بيريز يكشف عن أهمية بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

علاء عابد لـ لميس الحديدي: انتي مش من الناس.. لأنك من طبقة تانية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكشف مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ 41 دقيقة

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

4 أسباب أجبرت فليك على الرحيل عن بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تسجيل 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

تسجيل 8456 إصابة و365 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

26816 إصابة و627 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

البرازيل تسجل 61963 إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل 51486 إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

11:28 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

08:11 ص

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

09:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر