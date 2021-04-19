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تداول عبر "الفيس بوك".. كشف ملابسات قيام فتاتين باستجداء المارة بالإسكندرية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول منشورات مرفقة بصور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام فتاتين بإستجداء المارة بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بزعم سوء حالتيهما المادية – على خلاف الحقيقة-.


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط الفتاتين المشار إليهما وبمواجهتهما أقرتا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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