ما هو دوري السوبر الأوروبي ونظام وموعد البطولة والأندية المنضمة إليها؟

ضجة كبيرة حدثت خلال الساعات الماضية بعد إعلان 12 ناديًا من كبار قارة أوروبا إطلاق بطولة "دوري السوبر الأوروبي" بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة، وذلك لمنافسة بطولة دوري أبطال أوروبا البطولة الأهم للأندية في العالم، وذلك الأمر أثار جدلًا واسعًا في الأوساط العالمية بعد رفض الإتحادين الدولي والأوروبي للبطولة الجديدة وتهديدهما بعقوبات واسعة على المشاركين بها حال عدم التراجع عن تلك الفكرة.





نظام بطولة دوري السوبر الأوروبي:





يشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي 20 ناديًا، بواقع 15 ناديًا بتصنيف "المؤسس" تم الإعلان عن 12 ناديًا هم: (ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام)، بالإضافة لـ3 أندية أخرى سيتم دعوتها قبل انطلاق الموسم الأول، بينما سيشارك 5 أندية بالدعوة وفقًا لتصنيفها وأدائها ونتائجها في الموسم.





سيتم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة لمجموعتين بواقع 10 أندية في كل مجموعة، وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل أول 3 أندية في كل مجموعة للدور ربع النهائي، ويلعب أصحاب المراكز الرابع والخامس مباراة إضافية بنظام الذهاب والإياب أيضًا، وستقام المباراة النهائية من مباراة واحدة في ملعب محايد سيتم اختياره في وقت لاحق.





موعد انطلاق دوري السوبر الأوروبي





استقرت الأندية المؤسسة للبطولة الأوروبية الجديدة على انطلاق الموسم الأول من البطولة في شهر أغسطس المقبل، وتم الاتفاق على إنطلاق النسخة النسائية من البطولة عقب انتهاء منافسات بطولة الرجال.





مجلس رابطة دوري السوبر الأوروبي الجديد:





- الرئيس: فلورنتينو بيريز (ريال مدريد )





- نائب الرئيس: ستان كرونكى (آرسنال)





- نائب الرئيس: أندريا أنييلى (يوفنتوس)





- نائب الرئيس: جون هنرى (ليفربول)





- نائب الرئيس: جويل جلازر (مانشستر يونايتد)





مكاسب مالية ضخمة





أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أن بطولة دوري السوبر الأوروبي سوف تحقق مكاسب مالية ضخمة للأندية المشاركة فيها، مشيرًا إلى أن أرباح البطولة قد تتجاوز الـ10 مليارات يورو، كما أنها ستحقق تطور اقتصادي كبير للأندية الأوروبية التي عانت بشكل كبير في الفترة الماضية من الأثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي ضربت العالم كله.





اعتراض اليويفا والفيفا





الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم أعلن في بيان رسمي اعتراضهما الكامل على انطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي وهددت المشاركين بعقوبات قاسية، كما تضامن معهم بعض الاتحادات المحلية الرافضة للبطولة الجديدة أبرزهم الاتحاد الإنجليزي والإسباني والإيطالي، كما أعلنت أندية فرنسا وألمانيا عدم المشاركة في البطولة، وأبدت حكومتي بريطانيا وفرنسا رفضهما لانطلاق الدوري الأوروبي الانفصالي.





وأكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي قد يعلن استبعاد الأندية المشاركة في بطولة السوبر الأوروبي الانفصالي من بطولاته القارية، وكذلك حرمانهم من المشاركة في البطولات الدولية، وتوقيع عقوبات قاسية عليهم بالتنسيق مع الفيفا قد تصل لغرامات ضخمة وشطب وهبوط للدرجة الخامسة، وأفادت تقارير أخرى أن اليويفا قد يعلن اليوم تتويج باريس سان جيرمان بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا حال استقراره على استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي بعد اعلان مشاركتهم في البطولة الجديدة.



