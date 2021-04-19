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‏عاجل- إقالة جوزيه مورينهو من تدريب نادي توتنهام

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الاثنين، عن قرار نادي توتنهام الإنجليزي بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق اللندني.

ووفقاُ لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن تم استدعاء المدرب البرتغالي صباح اليوم الاثنين، من قبل مسئولي النادي، مضيفة أن البرتغالي يواجه خطر الإقالة.

وتابع التقرير أن مورينيو خسر عددًا من النقاط هذا الموسم أكثر من أي نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وكانت علاقته بعدد من اللاعبين متوترة.

وقاد مورينيو توتنهام للتعادل2-2 مع إيفرتون مساء الجمعة الماضي، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق خمس نقاط عن مراكز دوري أبطال أوروبا.

وجاء مورينيو خلفًا لماوريسيو بوكيتينو في شهر نوفمبر 2019 ، وقاد الفريق إلى المركز السادس في موسمه الأول بالبريميرليج.

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