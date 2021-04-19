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أهمية الجودة في الملابس الرياضيه على اللاعبين

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال الدكتور مصطفي مقلد خبير التسويق والاستثمار الرياضي ان مجال صناعة الملابس الرياضيه تخضع لتجارب وابحاث واختبارات دقيقه في تفاصيل التصميمات والخامات والجودة والمتانة والتفاعل لانها تستهدف طبيعة اداء الرياضيين بمختلف مستوياتهم فلابد من منتج يتحمل المجهود الشاق ولا يتسبب في اي اضرار صحيه او اصابه او تأثير سلبي من اي نوع اضافه الي توافر عوامل الراحه والامان والمقاييس المعتمده فنيا وصحيا للوصول الي جودة الاداء 

واوضح مقلد ان عقود إتفاقيات الملابس الرياضيه التي تقوم بها الانديه والاتحادات تدرس عرض القيمه الماليه الذي يمثل المحور الرئيسي للاتفاق فليس من الضروري ان  افضل سعر هو افضل اتفاق هناك الكثير من العقود فشلت فنيا للتركيز علي العرض المالي فقط فهناك محور فني يتطلب دراسة التفاصيل والجوانب التقنيه والفنيه فالاتفاق يترتب عليه عوامل كثيره مرتبطه بالمواصفات والتصميمات وطبيعة الاستخدام ومتطلبات ومستوي الاداء لذلك اهمية الملابس المتخصصه للرياضي طبقا للمقاييس الفنيه والصحيه 

وكشف مصطفي مقلد ان هناك خصائص ومواصفات اساسيه للملابس : كالمتانة وخاصية المط والانتعاش المرن والتهويه وامتصاص العرق ومضادة للبكتريا  ومقاومة التآكل ومقاومة التمزق وجودة الالوان ومقاومة رائحة الجسم  فمن الواضح أن الرياضه تحتاج الي قدر كبير من سمة التحمل والمتانة كسمة أساسية من سمات الاداء وتتميز الملابس الرياضيه بالتصميمات والالوان وتكون خاليه من التجاعيد فهي تعد واجهة الرياضي وأمرًا ضروريًا للفرق الجماعية حيث يجب أن يكون لكل فريق مظهر ولون وأسلوب وشعار متسق يمثل هويته الرياضيه .

واضاف خبير الاستثمار والتسويق ان الماركات الرياضيه تتجه الي تطوير استخدام المنسوجات التفاعلية والالياف التحفيزيه للجلد عند ملامستها تعمل علي تحسين الأداء باستخدام الأكسجين فهي قادرة على تقليل التعرق وتعزيز تدفق الدم وزيادة توصيل الأكسجين إلى الأنسجة والقضاء على البكتريا والفطريات وتقليل اجهاد العضلات وتقليل التوتر والتكيف مع درجه الحراره كل هذه الفوائد تتجه الشركات الي تطويرها باستخدام الياف الزنك وتقنيه الايون وتكنولوجيا النانو والانظمه الذكية لتلبية احتياجات ومتطلبات العصر الحديث ومواكبة السوق الرياضي العالمي وتطور استخدام النسيج المدمج مع التكنولوجيا لاستشعار الظروف البيئية والتفاعل معها بالإضافة إلى جوده أداء عاليه بالنسبه للرياضيين ويمكن لمعظم الأقمشة الذكية المستحدثه بمميزات مهمه كونها مصممة لتقليل الشعور بالاجهاد ورفع معدلات الاداء 

يذكر ان مقلد قد شارك في العديد من الشراكات والمشروعات الرياضيه علي المستوي الدولي

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