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نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مقر المعسكر الدائم للشباب بقرية بني سليمان الشرقية مركز بني سويف، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لعقد التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات، والمقرر إجراؤه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.

معسكر ايواء عاجل

وتجول نائب المحافظ داخل مكونات المعسكر بشرق النيل، والذي سيتم تجهيزه لإستخدامه "معسكر ايواء عاجل" ضمن فعاليات التدريب العملي "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك لدعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والإستضافة من الخيم والوجبات ومراتب وأسرة وتوفير خدمات الرعاية الصحية من عيادات وصيدلية وغيرها من مستلزمات الإعاشة والإستضافة بجانب أعمال التأمين والحراسة بالشكل المطلوب بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية.
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات
نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات

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