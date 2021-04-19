نائب محافظ بني سويف يتفقد معسكر شباب التدريب العملي لمجابهة الأزمات



وتجول نائب المحافظ داخل مكونات المعسكر بشرق النيل، والذي سيتم تجهيزه لإستخدامه "معسكر ايواء عاجل" ضمن فعاليات التدريب العملي "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك لدعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والإستضافة من الخيم والوجبات ومراتب وأسرة وتوفير خدمات الرعاية الصحية من عيادات وصيدلية وغيرها من مستلزمات الإعاشة والإستضافة بجانب أعمال التأمين والحراسة بالشكل المطلوب بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية.



تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مقر المعسكر الدائم للشباب بقرية بني سليمان الشرقية مركز بني سويف، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لعقد التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات، والمقرر إجراؤه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.معسكر ايواء عاجل