وزير النقل يطالب العاملين بسرعة ودقة تنفيذ اعمال الإحلال والتجديد لقضبان حادث قطار طوخ

وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، موقع حادث قطار طوخ صباح اليوم الاثنين، ورافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لمتابعة أعمال إحلال وتجديد قضبان الخط القديم بأخرى جديد، بعد رفع القضبان المتهالك جراء حادثة أمس بواسطة رجال هيئة السكة الحديد.





وطالب الوزير فرق العمل والمهندسين بسرعة الإنجاز للأعمال ومع مراعة الدقة في التنفيذ والسلامة اثناء العمل، تفاديا لإصابة أحدهم.





من جانبه قال المهندس جمال سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الفرنسية "اجيفراي"، المسؤولة عن أعمال الإحلال والتجديد لقضبان حادثة قطار طوخ، أن المسافة المطلوب إحلالها إحلالها وتجديدها ٤٠٠ مترا.

وأكد على بذل الشركة وعامليها أقصى جهدها لإنهاء الأعمال بكفاءة وباسرع وقت ممكن، لعودة الخط للعمل مرة أخرى.

وأوضح جمال سعد أن عملية الإحلال الإحلال تمر بمجموعة من المراحل، وهي رفع السكة المعيبة أو المتهالكة ثم تركيب السكة الجديدة وغلبلة البازلت من الاتربة وإضافة جديد منه، ثم دك السكة الجديدة بماكينات دك، لتصبح بذلك مؤهلة للعمل.

وأشار إلى أن القضبان التي يتم تركيبها، تم تجهزها مسبقا في حوش التجميع بطنطا، على هيئة طرود.