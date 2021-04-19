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بني سويف تستعد لتنفيذ تدريب "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصل نائب المحافظ بلال حبش عقد الاجتماعات التحضيرية لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة استعدادًا لإجراء مشروع التدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.

الإيواء العاجل
وخلال الاجتماع تم بحث آليات التنسيق بين مسؤولى الأجهزة التنفيذية من مديرى المديريات الخدمية والمرافق والقطاعات الحيوية فيما يتعلق بتجهيز المعسكر الدائم للشباب ببني سليمان شرق النيل، والمقرر أن يتم استخدامه "مكان للإيواء العاجل" وذلك لدعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والاستضافة وتوفير خدمات الرعاية الصحية وتأمينه بالشكل المطلوب بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية.

التعامل مع الأزمات
وأشار"حبش" إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" للأجهزة التنفيذية بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق الهدف من مشروع التدريب العملي والذي يتم "بشكل دوري" لتقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة، وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدي الجهاز التنفيذي في مجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصرالتابعة لها، وصقل مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن، واتخاذ القرارات المناسبة.

وشهد الاجتماع حضور كل من: المستشار العسكرى، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية من الحماية المدنية، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والتموين والتجارة، والصحة، والطرق والنقل، والهلال الأحمر.

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