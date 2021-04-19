اليوم .. الأزهر يحيي الذكرى 1081 علي إنشاء الجامع



يحيي الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، ذكرى مرور 1081 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف بدون ‏جمهور، والتي توافق السابع من شهر رمضان من كل عام، بالجامع الأزهر، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر وقياداته.



وتتضمن فعاليات إحياء ذكرى إنشاء الجامع الأزهر عددًا من الأنشطة، تبدأ بالقرآن الكريم ومجموعة من ‏التواشيح والابتهالات الدينية، ‏يتخلله كلمة لكل من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ‏والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو ‏هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث ‏الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، ‏رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية ‏بالجامع الأزهر.‏



وتبدأ الفعاليات بعد صلاة العصر، وتمتد إلى صلاة المغرب، وتبث على صفحات الأزهر الشريف بمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وانستجرام، وكذا صفحة الجامع ‏الأزهر ‏على موقع التواصل فيسبوك. ‏ ‏