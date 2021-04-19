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زلزال جديد بقوة 4.7 ريختر يضرب جنوب إيران

الإثنين 19/أبريل/2021 - 12:07 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن هزة أرضية جديد بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضربت ميناء غناوة فى محافظة بوشهر جنوب البلاد.

 

ولم ترد أي تقارير بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية، جراء الهزة الأرضية.

 

وفي وقت سابق، محافظة بوشهر لزلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، قبل ظهر يوم أمس الأحد، وتلاه أكثر من 40 تابعًا زلزاليًا.

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