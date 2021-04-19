عمرو وهبة يُرزق بمولودته الثانية

أعلن الفنان عمرو وهبة عن قدوم مولوده الثانية ، دون أن يكشف عن اسمها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر الفنان عمرو وهبة صورة لباب الغرفة الخاص بالمستشفى التي تتواجد فيها زوجته، وعلق عليها قائلاً :"الآنسة New Folder عمرو وهبة، عشان لسه مش لاقيين اسم،

دعواتكو ربنا يبارك فيها ويجعلها ذرية صالحة.



وفي سياق آخر، يشارك الفنان عمرو وهبة في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "عالم موازي"، وهو بطولة دنيا سمير غانم، شيماء سيف، أوتاكا، دلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال.