الأرصاد تكشف الظاهرة المؤثرة على حالة الطقس

جنوب الصعيد قد تصل الى حد العاصفة على غرب البلاد.



اما عن درجة الحرارة وسرعة الرياح الأن.

القاهرة٤٠درجة وسرعة الرياح ٥عقدة والظاهرة المؤثرة هى التراب يعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية الى ٢٠٠٠متر.

مطروح ٢٢درجة وسرعة الرياح ١٢عقدة.

الأسكندرية ٢٨ درجة وسرعة الرياح ٣ عقدة.

بور سعيد ٢٨درجة وسرعة الرياح ١١عقدة.

الأقصر ٣٤درجة.



نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" بيانا توضيحيا عن حالة الطقس اليوم الإثنين.وأوضح البيان، أنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة ع كافة الأنحاء، ويصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال و