العقوبات المتوقعة على الفرق واللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي

أعلن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم رفضهما القاطع لفكرة انطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي "الانفصالي" بعد إعلان 12 ناديًا أوروبيًا انطلاقها بشكل رسمي في الفترة المقبلة، وهدد المشاركين في البطولة من الأندية واللاعبين بعقوبات قاسية حال الاستمرار في ذلك.





عقوبات قاسية في انتظار المشاركة بدوري السوبر الأوروبي

ووفقًا للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الساعات المقبلة أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على المشاركين في بطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي قد تصل للحرمان من اللعب في البطولات المحلية والقارية وحتى البطولات الدولية مثل كأس أوروبا للمنتخبات، وكذلك بطولة كأس العالم، كما هدد بتوقيع غرامات مالية ضخمة على الأندية المشاركة في البطولة الجديدة.





وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أنه سيتم هبوط المشاركين في دوري السوبر الأوروبي لدوري الدرجة الخامسة في بلادهما حال عدم التراجع عن ذلك الأمر.





كما أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم يتجهان لإقامة دعوى قضائية بقيمة 60 مليار يورو ضد الأندية الـ12 المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تلك البطولة تهدد بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر.





وأشارت صحيفة "تلجراف" البريطانية إلى ن كل لاعب سيشارك في بطولة دوري السوبر الأوروب سيتم منعه من المشاركة في البطولات الدولية، وأبرزها كأس أمم أوروبا الصيف القادم وكأس العالم قطر 2022.





وتضامنت الاتحادات الإنجليزي والإسباني والإيطالي وكذلك روابط تلك الدوريات الثلاثة مع الاتحادين الأوروبي والدولي وأصدرت بيانات دعم لليويفا وأعلنت رفضها القاطع لفكرة دوري السوبر الأوروبي، كما رفضت أندية ألمانيا وفرنسا المشاركة في البطولة الجديدة.



