وزير النقل من موقع حادث قطار طوخ: تشغيل حركة الوجه البحري خلال ساعات

طمأن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، المواطنين على سرعة عودة حركة قطارات الوجه البحري المتوقفة منذ أمس، بسبب حادث قطار بنها الذي نتج عنه ١١ وفاة و٩٨ إصابة وفق بيانات وزارة الصحة.



وقال الوزير خلال تواجده لليوم الثاني على التوالي بموقع الحادث، أن العمل يجري على قدم وساق لإعادة تأهيل منطقة الحادث وإحلال وتجديد القضبان الحديدية التي تضررت جراء الحادث



وأشار الوزير خلال تواجده مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يرفض أي محاولات لإعادة الحركة بشكل جزئي، إلا بعد التأكد التام من إعادة كفاءة الخط من جديد وهو أمر يتطلب الصبر حتى تتم الأعمال على أكمل وجه، مطالبا بضرورة توخي الحذر والدقة في هذه الأعمال، حفاظا على الأرواح، وحتى لا يصاب أي راكب بضرر مهما كان حجمه.



وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار حالة الطوارئ في المحافظة على كافة المستويات لإزالة آثار الحادث، ومتابعة حالة المصابين، الذين خرج عدد كبير منهم من المستشفيات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة وخاصة المستشفيات كانت على قدر المسؤولية، ونجحت مستشفيات قليوب، بنها العام، بنها الجامعي، كفر شكر، في الصمود العدد الكبير من الوفيات والمصابين.



وكان قد انتقل، المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لموقع حادث قطار طوخ لمتابعة أعمال إحلال وتجديد قضبان الخط القديم بأخر جديد، بعد رفع القضبان المتهالك جراء الحادث أمس بواسطة رجال هيئة السكة الحديد.