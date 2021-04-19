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وزير قطاع الأعمال يفتتح المرحلة الثانية لتطوير فـرع جاتينيو بالقاهرة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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شهد هشـــــام توفيـــــق وزيـــر قطـــاع الأعمـــال العــــام، افتتاح المرحـــلة الثـــــانيـــــة من تطــوير فرع جاتينيو التاريخـى ملك شـركة بيـوت الأزيـاء الراقيـة التـابعـة للشركة القابضــة للســياحة والفنــادق-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- بتكلــفة اســتثمارية حوالــى 30 مليــون جنيــه بالشراكة مع مجمــوعة ريمــوندس للاســتثمار والتجــارة والتنمية. 

وقد قام الوزير بجولة داخل الفرع مشيدا بأعمال وجهود التطوير وجودة المنتجات وأسلوب عرضها، مؤكدا أن هذا التطوير يعد أحد نماذج الشراكة التي تحرص عليها الوزارة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. 

وأضاف أن افتتاح هذا الفرع فى المرحلة الأولى (في سبتمبر 2020) يأتي بعد ســنوات طويلة من إغلاقه، وتم تطــوير الواجهة التاريخــــية للفــرع مع الحفاظ على الطــراز المعــمارى المتمــيز، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى لعودة فرع جاتينيو إلى سابق عهده من الرقى والفخامة. 

وقد شــمل التطــويــر مساحة 1500 متر على 3 طوابق، في جمــيع النــواحــى الداخلــية بالفرع من شبــكات الإطفاء وإنـذار الحــريق التى تعمل إلكــترونياً وأنظـمة الحـاسب الآلــى طبقاً لنـظام ERP وتمت تعديـلات داخلـية عديدة منها أعمال البنـية التحتية وتركيـب سلم كهـربائى ومصاعد جديدة .

حضـــر الافتتاح، ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، و عادل والى العضو المنتدب التنفيذى للشــركة القابضـــة للســياحة والفنــادق، وجمال يوسف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة بيوت الأزياء الراقية، ومحمود عبد الله العضو المنتدب التنفيذى لشركة بيوت الأزياء الراقية.

جدير بالذكر أن شــركة ريمــوندس تعرض منتجات مصرية من إنتاج مصانعها داخل مصر لتلائم المستهلك المصرى وبأسعار تناسب الجميع. 

يشار أيضا إلى أن المشارك (شركة ريموندس) تحمل تكلفة التطوير مقــابل حــق إنتفــاع لمــدة 15 عــاما وعــائــد مشــــاركــة سنــوى 5.5 مليـــون جنـــيه يــزاد بنســـبة 8% ســنويــاً .. بخــلاف ضريبـــة القيــمة المضــافة وكافــة مصــاريف الفـــرع من كهــرباء وميــاه وصيانة.

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